Almanlar tatil için karavan ve kamp turizmine yöneldi
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Almanlar tatil için karavan ve kamp turizmine yöneldi

Almanya'da vatandaşların yüzde 61'inin bu yıl korona virüs salgını sırasında tatillerini daha güvenli buldukları için karavan araçla yapmak istedikleri belirlendi.

Almanlar tatil için karavan ve kamp turizmine yöneldi
18.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:05

Almanya'da vatandaşların yüzde 61'inin bu yıl korona virüs salgını sırasında tatillerini daha güvenli buldukları için karavan araçla yapmak istedikleri belirlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eski tatil alışkanlıklarını sürdürmekten endişe duyan Almanlar, karavan araçlarla kamp turizmine yöneldi. Innofact Pazar Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırması, her 3 Almandan 2'sinin bu yıl karavan araçla kamp yapmayı istediğini ortaya koydu. Araştırmada Almanların yüzde 61'inin korona salgınına karşı karavan araçla tatil yapmayı daha güvenli buldukları için karavan aracı tercih ettikleri açıklandı. Karavanla kamp yapmak isteyen Almanların yüzde 10'u karavan satın alarak tatilini yapacağını, yüzde 45'i ise araç kiralayarak tatile çıkmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ankete katılan gençler ise karavanla kamp yapmanın daha özgür bir tatil seçeneği olduğunu belirtti. Gençler arasında karavan araçlarla kamp yapma tercihinin ise yüzde 73 oranında olduğu ifade edildi.

Kamp yapmanın heyecan verici olduğunu açıklayan katılımcılar, karavan sayesinde bir yerde tatilini geçirmekten kurtularak daha çok yer görme ve doğa ile iç içe olma fırsatını yakalayacakları için karavan ve kamp turizmini tercih edeceklerini ifade etti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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