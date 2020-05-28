Almanlar salgın döneminde bisiklete yöneldi Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmaya başladı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmaya başladı. Başkent Berlin'de 20 kilometre uzunluğunda bisiklet yolları oluşturuldu.

Almanya'da Covid-19 salgını döneminde en çok tercih edilen ulaşım aracı bisiklet oldu. Salgın sırasında ülkede neredeyse bütün sektörlerde ekonomik kriz yaşanırken, bisiklet satıcıları ve tamircileri altın dönemini yaşıyor. Ülkede bisiklet satışlarında patlama yaşandığı kaydedildi. Bazı Almanlar evinin bodrumundan eski bisikletini çıkarıp tamir ettirirken, bazıları da iş yerlerinin açılmasıyla birlikte bisiklet satan mağazalara akın etti. Bisiklet satıcıları, Covid-19 krizine rağmen Almanya'da "bisiklet Rönesansı" yaşandığını dile getirdiler.

Salgın döneminde başkent Berlin'deki caddelerde geçici süreyle geniş bisiklet yolları ayrıldı. Kentteki 20 kilometre uzunluğundaki geçici bisiklet yolu, araçların kullandığı yolların bir şeridinin sarı çizgilerle ayrılmasıyla oluşturuldu. Ayrıca 10 kilometre uzunluğunda yeni bir bisiklet yolu yapılması planlanıyor.

"Virüsün sektöre faydası oldu"

Berlinli bisiklet tamircisi ve satıcısı Ali Serpin, salgın döneminde işlerinin arttığını ifade etti. Bu dönemde normalden daha fazla çalıştıklarını belirten Serpin, "İnsanlar toplu taşımada araçlarını kullanmadılar. Dolayısıyla virüsün bu sektöre faydası oldu. Yalnızca sektöre değil, insanların düşünce tarzını değiştirme açısından da bir faydası oldu diye düşünüyorum" dedi.

Serpin, "Çünkü bisiklet hem kendi sağlığımız için hem de çevre sağlığı için güzel bir ulaşım aracı. Koronanın bir faydası bu oldu insanlara" ifadelerini kullandı. "İnsanlar kilerlerindeki hiç kullanmadıkları ya da 5 yıl, 10 yıl önce kullandıkları bisikletlerini çıkarıp bize getiriyorlar. Bakımını, tamirini yaptırıyorlar" diyen Serpin, Berlin'de yeni bisiklet yolları yapılmaya başlandığını kaydetti. Serpin, "Daha da fazla olması gerekiyor. İleride de ben bisikletin yakın mesafeler için bir numaralı ulaşım aracı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Motorlu taşıt sürücüleri tepkili

Berlin Eyaleti Ulaştırma Senatörü Ingmar Strese ise, yeni bisiklet yollarının salgın süreci sona erdikten sonra da kalması yönünde görüş bildirdi. Durum, araç sürücüleri ile bisiklet kullanıcıları arasında yeni tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Motorlu taşıt sürücüleri, şehirde artan trafiğe rağmen kendi sürüş alanlarının daralmasına tepki gösterdi. Sürücüler yöneticileri salgını fırsat bilerek şehirde taşıt trafiğini kısıtlamakla suçlarken, yeni bisiklet yolları şehirde var olan park yeri sorununu da derinleştirdi. Eyalette tartışmaların artarak devam etmesi beklenirken, söz konusu uygulamanın Almanya'nın diğer bazı şehirlerinde de uygulandığı belirtildi.

Bisiklet sektörü, 2019 yılında özellikle elektrikli bisiklet satışlarında yaşanan yüzde 40'lık artışla birlikte aksesuar satışlarının da eklenmesi ile yaklaşık 7 milyar euro ciro yapmıştı. Korona salgını krizine rağmen artan ivmenin 2020 yılı boyunca devam etmesi bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İHA