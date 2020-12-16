Almanlar Mark'ı unutamadı
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Almanlar Mark'ı unutamadı

16.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:49
Almanlar Mark'ı unutamadı

Almanya 19 yıl önce Euro para birimine geçmesine rağmen halk hala Mark'ı unutamadı.

Almanya 19 yıl önce Euro para birimine geçmesine rağmen halk hala Mark'ı unutamadı. Bundesbank, Alman halkının elinde hala 12.4 milyar Mark bulunduğunu açıkladı.

Almanya, 19 yıl önce Avrupa Para Birliği kapsamında Euro Bölgesi'ne dahil olması nedeniyle mevcut para birimi Mark'tan vazgeçerek Euro'ya geçmişti. Ancak Almanların eski para birimleri olan Mark'ı hala unutamadığı ortaya çıktı. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin merkez bankası Bundesbank, Alman halkının elinde halihazırda 12.4 milyar Mark bulunduğunu açıkladı. Alman markının piyasada günlük kullanımı mümkün değilken, elinde Mark bulunan kişiler istedikleri zaman Euro'ya çevirme imkanına sahipler. Alman Merkez Bankası şubelerinde, 1 Euro 1,95 Mark ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 166.6 milyon DM banknot ve 23.4 milyar madeni para bankalara geri dönmedi. Bunlardan bir kısmının Almanya dışında olduğu tahmin ediliyor. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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