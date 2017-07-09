Almanlar İncirlik'ten Çekilmeye Başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını yazdı. Haberde ilk olarak ikmal uçarının Ürdün'de bulunana askeri üsse kaydırılacağı belirtildi.
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