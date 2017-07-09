Almanlar İncirlik'ten Çekilmeye Başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını yazdı.

Almanlar İncirlik'ten Çekilmeye Başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını yazdı. Haberde ilk olarak ikmal uçarının Ürdün'de bulunana askeri üsse kaydırılacağı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com