Almanlar da Erken Rezervasyon Fırsatını Kaçırmadı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre, geçtiğimiz yıla oranla bu sene Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonların sayısı yüzde 58 arttı. Artışın büyük bir bölümünün Antalya'yı kapsadığını söyleyen TUROFED Başkanı Osman Ayık, yüzde 58 artışın turizmcileri umutlandırdığını belirtti. Ayık, "Umarım Alman pazarında 2015 yılında elde ettiğimiz 5.6 milyon sayısına ulaşabiliriz. Alman pazarında 1 buçuk milyon eksiğimiz var" dedi.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 2016 yılında sezonu 6 milyon turistle kapatmıştı. 2018 yılında ise belirlediği hedefler ve projeler sayesinde 12 milyon turiste ulaşan Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni turizm sezonuna az bir süre kala ise turizmcileri tatlı bir telaş sardı. Turizmciler yeni sezona başlamadan önce konaklama tesislerinde ve çeşitli turizm mekanlarında eksiklikleri gidermeye ve konsept değişikliği yapmaya başlayarak, sezona hazırlanıyor. Aynı zamanda tatil için Türkiye'yi tercih eden yabancı turistler ise erken rezervasyon fırsatını kaçırmadı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre, geçtiğimiz yıla oranla bu sene Türkiye'ye Almanya'dan yapılan rezervasyonların sayısı yüzde 58 arttı.

Avrupalıya, Avrupa pahalı

Almanya merkezli uluslararası piyasa araştırma şirketi GFK, Alman turistlerin en çok Antalya'yı tercih ettiğini duyurdu. Avrupa kıtasında bulunan ve Avrupalılar tarafından sıkça tercih edilen İspanya ve Yunanistan gibi turizm ülkelerindeki pahalılık, Avrupalı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesine neden oldu.

Alman turist sayısı yüzde 49'luk artışla 44 bine yükseldi

Avrupalı turistlerin Antalya tercihi rakamlara da yansıdı. 2018 yılı Şubat ayında Antalya Havalimanı'nı yurtdışından 101 bin kişi ziyaret ederken, 2019 şubat ayında bu sayı 152 bine yükseldi. Antalya havalimanı'na inen yolcular milletlerine göre değerlendirildiğinde ise geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 49'luk bir artışla 44 bine yükselen Alman turistlerin başı çektiği kaydedildi.

"Antalya'ya 2018 yılında 3 milyon Alman turist geldi"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yüzde 58 artışın büyük bir bölümünün Antalya'yı kapsadığını söyledi. Türkiye'ye gelen Almanların yaklaşık yüzde 70'inin Antalya'ya geldiğini ifade eden Ayık, Antalya turizminde 12 milyon sayısıyla rekor kırılan 2018 yılında 3 milyon civarında Alman turistin geldiğini kaydetti.

"Hedef 5.6 milyon rakamını yeniden yakalayarak o sayının üzerine çıkmak"

Yüzde 58 artıştan Antalya'nın pay alacağına dikkat çeken Ayık şöyle devam etti:

"2015 yılında Almanların en iyi rakamını gördük. En iyi yılımız 2014 yılıydı. O yılda bile Alman turist sayısı, 2015'in gerisinde kaldı. 2015 yılında 5.6 milyon turist Antalya'ya geldi. Ama hala Alman turist sayısında 2015 rakamlarının gerisindeyiz. Yüzde 58 artış yaşanması, bizi tabii ki umutlandırdı. Umarım 2015 yılında elde ettiğimiz 5.6 milyon sayısına ulaşabiliriz. Alman Pazarında 1 buçuk milyon eksiğimiz var. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi; 5.6 milyon rakamını yeniden yakalayarak, o sayının üzerine çıkmak." - ANTALYA

Kaynak: İHA