Almanlar'a Marmaris'in kapıları sonuna kadar açık
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Almanlar'a Marmaris'in kapıları sonuna kadar açık

Almanya'nın aralarında Muğla'nın da bulunduğu 4 il için seyahat yasağını kaldırması, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te turizmcileri sevindirdi.

Almanlar'a Marmaris'in kapıları sonuna kadar açık
06.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:10

Almanya'nın aralarında Muğla'nın da bulunduğu 4 il için seyahat yasağını kaldırması, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te turizmcileri sevindirdi.

Dünya genelinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsüne bağlı pandemiden dolayı en çok etkilenen alanlardan biri olan turizm sektörü, İngiltere ve Rusya'dan sonra Almanya'dan gelen haber ile umutlandı. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı Almanya tarafından kısıtlı olarak kaldırıldı. Daha önce 31 Ağustos'a kadar Türkiye'nin bütün illeri için seyahat uyarısı kararı aldığını açıklayan Almanya, bu uyarının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını açıkladı. Almanya'nın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla duyurduğu karar, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Marmarisli turizmciler de umut uyandırdı.

"Almanya'dan da turist gelirse can suyu olur"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin "Biz bölge olarak daha çok İngiliz ve Rus pazarında hakimiz, önceki yıllarda bu bölgeyi tercih eden Almanlar son dönemlerde gelmiyorlardı, ama alınan kararın etkili olacağını düşünüyorum. Şu an da İngilizlerde hareketlilik başladı, ayın 10'undan itibaren Ruslar da geliyor. Henüz çok yeni bir karar ama ben buraya Alman turistin de geleceğini düşünüyorum. Bizim için can suyu olacaktır " dedi.

Sezonu Kasım ayına kadar sürdürebiliriz"

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından yerli turistin de gözle görülür şekilde azaldığı otellerde işletmeciler gelecek olan yabancı turistleri beklemeye başladı. Marmaris'te otel işletmecisi Güven Özer "Biz zaten Alman ağırlıklı çalışan bir oteldik, ancak 2020 sezonunda pandemiden dolayı rezervasyonların bir kısmı iptal oldu, bir kısmı da ileri tarihlere ertelenmişti. Çok yeni bir karar alman operatörleri bugünden itibaren bizleri aramaya ve fiyat talepleri sormaya başladılar. Eğer talepler yoğun olursa Kasım'ın ilk haftalarına kadar turizm olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Odaların yeniden dolmasını umut ediyoruz"

Yerli turistlerin de güvenilir bölge olarak tercih edip tatile geldiği Marmaris'te 40 yıllık otel işletmecisi Ümit Kızıl "35- 40 yıldır işletmeci olarak görev yapıyorum. Kurban Bayramı'nda gelen Türk misafirler iyi bir katkı yapmışlardı ama bayram bitti. Almanya pazarının söylediği iller arasında Muğla'nın da olması kaybettiğimiz Almanları da tekrar kazanmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz turizmciler olarak elimizden geleni yapacağız" sözlerine yer verdi.

Ayrıca Marmaris'te tüm misafirler için otellerde güvenlik ve hijyen kurallarının en üst seviyede arttırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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