Dünyanın en etkin Almanca eğitim platformu Minticity'den Doğa Koleji'ne ödül

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünyanın en gelişmiş online Almanca eğitim platformu Minticity'nin, bu platformu kullanan 500 özel okul arasından değerlendirdiği "Minticity Teenage" ödüle layık görüldü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünyanın en gelişmiş online Almanca eğitim platformu Minticity'nin, bu platformu kullanan 500 özel okul arasından değerlendirdiği "Minticity Teenage" ödüle layık görüldü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, kolej, Almanca eğitim sektörünün en prestijli ve en büyük ödül töreni olan Minticity ödül törenlerinden 2 ayrı ödülle döndü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, "Minticity Almanca Online Eğitim Platformunu Lise Kategorisinde En Etkin ve Çok Yönlü Kullanan Okul" ödülünü alırken, Ankara Çukurambar Kampüsü Almanca Öğretmeni Nuray Aslan, "Minticity Almanca Online Eğitim Platformunu En İyi Kullanan Öğretmen" ödülüne layık görüldü.

Her yıl binlerce öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen, dünya çapında 500 özel okulun katıldığı geleneksel Almanca olimpiyatları Mint-o-lympics'te 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin oldu.

Minticity tarafından düzenlenen ve Almancayı yarışarak öğretmeyi hedefleyen Mint-o-lympics tamamlandı. 2 hafta süren Minticity Almanca Olimpiyatları, "Türkiye'deki okulların Almanca dil eğitimi adına yarışabilecekleri tek geleneksel yarışma" özelliği taşıyor.

Mint-o-lympics yarışmasında ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenlerin katıldığı toplam 3 farklı kategori bulunuyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, olimpiyatlarda 3 kategoride de yarışarak birçok derece ve başarıya imza attı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü öğrencisi Öykü Taçkın, lise öğrencilerinin katıldığı "Minticity Teenage" kategorisinde altın madalya aldı. Öğrenciler Duru Özer, Yelda Aydın, Ece Sevim ve Ilgım Varol ise, lise öğrencilerinin katıldığı "Minticity Teenage" kategorisinde ilk 10'da yer aldı.

Öğretmenler kategorisinde ilk üç sıra Doğa Koleji'nde

Öğretmenler kategorisinde ilk 3 sırayı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri paylaştı. Öğretmenlerin katıldığı "Minticity Lehrer" kategorisinde, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Almanca öğretmenleri Nuray Coşkun Aslan birinci, Burcu Yalçın ikinci, Murat Balcı üçüncü olurken, Şükrü Kapusuz, Gün Demiralay, Burcu Dinç, Yasemin Erbil ve Özge Karaca ilk 10'da yer aldı.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm dil öğrenme tekniklerini kullanarak öğrencilerin Almanca yeterliliklerini geliştirdiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Minticity Almanca olimpiyatlarında, lise öğrencilerinin katıldığı 'Minticity Teenage' kategorisinde ilk 10'da 5 öğrencimiz, öğretmenlerin katıldığı 'Minticity Lehrer' kategorisinde ise ilk 10'da 8 Almanca öğretmenimiz yer aldı. Almanca eğitimine verdiğimiz önem ve değer, olimpiyatlarda kazandığımız derecelerle karşılık buluyor. Olimpiyatlara katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan