Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

08.09.2019 21:42

Almanya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

Gelecek yıl yapılacak organizasyonlar öncesi ilk etap kampını Antalya Belek'te gerçekleştiren milli takım, ikinci etap kamp çalışmaları için yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak Erzurum'u tercih etti.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde konaklayan 14 yüzücü, havuz çalışmalarını ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriyor.

Antrenör Christian Hirschman yönetiminde yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren yüzücüler, ayrıca salonda da güç antrenmanları yapıyor.

Almanyalı yüzücüler, Erzurum'dan 27 Eylül'de ayrılacak.

Kaynak: AA