Alman Yeşiller ve Sol Parti'nin Türkiye'ye silah ambargosu önergesi reddedildi
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Alman Yeşiller ve Sol Parti'nin Türkiye'ye silah ambargosu önergesi reddedildi

Alman Yeşiller ve Sol Parti'nin Türkiye'ye silah ambargosu önergesi reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'da "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif Federal Meclis'te reddedildi.

Almanya'da "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif Federal Meclis'te reddedildi.

Alman Yeşiller Parti ve Sol Parti'nin hazırladığı ve "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif, Federal hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla reddedildi. Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek " "Türkiye'ye silah yok" teklifinin kabul edilmediği kaydedildi.

Öte yandan Yeşiller Partisi tarafından hazırlanan bir diğer teklif olan "Türkiye'ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin" başlıklı önerge de CDU/CSU, SPD ve FDP'nin oylarıyla reddedildi. Sol Parti Yeşillerin önergesine destek verirken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekilleri yine çekimser oy kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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