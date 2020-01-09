Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı
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Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, araç satışlarının geçen yıl 10,8 milyon adede ulaştığını duyurdu.

09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:40
Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı

Alman otomobil üreticisi (VW) Grubu, araç satışlarının geçen yıl 10,8 milyon adede ulaştığını duyurdu.

VW Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess'un 'ta yaptığı yatırımcı sunumu, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Sunuma göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun dünya genelindeki araç satışları, geçen yıl 2018'e göre bir miktar artarak 10,8 milyon adede ulaştı.

VW Grubu, daha önce, 2019'da araç teslimatının bir önceki yıl ile aynı seviyede kalacağını açıklamıştı.

Sunuma göre, VW Grubu, şirket içi yazılım geliştirmeyi yüzde 10'dan yüzde 60'a çıkarmak için 7 milyar avro değerinde yatırım yapacak.

VW Grubu'nun dünya genelinde 20'si Avrupa'da olmak üzere 31 ülkede 122 üretim tesisi bulunuyor. Yaklaşık 665 bin çalışanı olan şirket, ürettiği araçları 153 ülkede satıyor. Şirket, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını 17 Mart 2020'de açıklayacak.

Kaynak: AA
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