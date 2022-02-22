Alman ve Fransız Liderler Zelenski ile Acil Toplandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve "en yakın ortakları", Rusya lideri Vladimir Putin'in ayrılıkçı Donestk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımayı planladığı açıklama öncesinde acil bir toplantı için biraraya geldi.

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