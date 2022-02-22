Alman ve Fransız Liderler Zelenski ile Acil Toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alman ve Fransız Liderler Zelenski ile Acil Toplandı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve "en yakın ortakları", Rusya lideri Vladimir Putin'in ayrılıkçı Donestk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımayı planladığı açıklama öncesinde acil bir toplantı için biraraya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve "en yakın ortakları", Rusya lideri Vladimir Putin'in ayrılıkçı Donestk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımayı planladığı açıklama öncesinde acil bir toplantı için biraraya geldi.

DailyMotion.com - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title