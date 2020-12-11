Alman vatandaşının ölüm nedeni kalp krizi çıktı

Karaman'da sohbet ederken aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Alman vatandaşı Stefan Seiler'in kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü belirlenirken, Covid-19 testinin de negatif olduğu öğrenildi.

Olay, 5 gün önce Kirişçi Mahallesi 47. Sokak'ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi'nin birinci katında bulunan büroda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı 53 yaşındaki Stefan Seiler, büroda tanıdığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Covid-19 testi negatif çıkan Seiler'in yapılan otopsisinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili Seiler'in Türkiye'de bulunan yakınları ile irtibat kuruldu. Seiler'in cenazesi Karaman'a gelen yakınlarına teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı