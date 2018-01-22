Alman Vatandaşı Işid'li Kadın İdama Mahkum Edildi

Irak'da bir mahkeme Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü mensubu olmakla suçlanan bir kadını idama mahkum etti. Adı açıklanmayan kadın, IŞİD'e lojistik destek sağlamak ve Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılmaktan suçlu bulundu.

Fas asıllı bir Alman vatandaşı olduğu açıklanan kadın geçen yıl Musul'daki çatışmalar sırasında yakalanmıştı.

Mahkemenin kararında kadının iki kızıyla birlikte IŞİD'e katılmak üzere Irak'a geldiği ve kızlarının da cihatçılarla evlendiği kaydediliyor.

Irak mahkemelerinin ilk kez bir yabancı kadını IŞİD mensubu olmakla suçlayarak idama mahkum ettiği düşünülüyor.

Aynı dönemde Musul'da Linda Wenzel adında bir başka Alman vatandaşı genç kız IŞİD mensubu olmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Musul'da IŞİD mensubu olduğu kuşkusuyla binlerce kişi tutuklanmış ve hapse atılmış, bazı yargısız toplu infazlar da olmuştu.

İnsan hakları grupları yargı süreçlerinin işlememesi konusunda şiddetli kaygılarını açıklamışlardı.