Alman vatandaşı 6 terörist sınırdışı edildi
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Alman vatandaşı 6 terörist sınırdışı edildi

ALMAN VATANDAŞI 6 TERÖRİST SINIRDIŞI EDİLDİ Haber-Kamera: Enver ALAS / DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

14.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50
Alman vatandaşı 6 terörist sınırdışı edildi

ALMAN VATANDAŞI 6 TERÖRİST SINIRDIŞI EDİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ DHA

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla 'e gönderildi.

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Alman vatandaşı 6 terörist sınırdışı edildi
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