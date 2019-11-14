Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi
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Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi

TÜRKİYE'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

14.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:26
Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi

TÜRKİYE'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla 'e gönderildi. 

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler.  Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.  


Kaynak: DHA
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