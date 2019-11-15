ALMAN VATANDAŞI 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

15.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:01

İSTANBUL DHA

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Görüntü Dökümü-----------------------Uçaktan görüntü-İl Göç İdaresi yetkililerinin YTS'leri getirmesi-YTS'lerin uçağa bindirilmesi-Uçaktan görüntüler-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA