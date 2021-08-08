Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu
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Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu

Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek'te yaşayan bir ailenin yakını olan Alman vatandaşı Vanessa, Müslüman oldu.

Erdek'te yaşayan bir ailenin yakını olan Alman vatandaşı Vanessa, Müslüman oldu. Elif Leyla adını alan kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Almanya'da Hristiyan bir ailede doğan Vanessa, Almanya'ya iş için göçen ve orada yaşayan Türklerin yaşantısından etkilenerek, İslam dinine girmeye karar verdi. İslam'a dair araştırmalarını kendi ülkesinde yapan Vanessa Müslümanlığı seçerek Elif Leyla ismini aldı.

Erdek Müftülüğünde resmi işlemlerinin ardından Piri Reis Camiinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu'nun başkanlığında ihtida töreni düzenlendi.

Erdek'te tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Müftü İslam, tevhit inancı, imanın şartları, İslam'ın şartlarıyla ve Müslümanın sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmanın ardından İslam'ı seçen Vanessa, Kelime-i Şehadet getirdi.

Gözyaşlarıyla İslam'a giren Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından Elif Leyla'ya ihtida belgesi verildi.

Törene yaz Kur'an Kursu ve 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri de katıldı. Tören sonrası hatıra fotoğrafları çekildi ve ikram yapıldı. - BALIKESİR

Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu
Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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