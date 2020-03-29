Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli - Haber
Almanya, Berlin, Yaşam

Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli

Koruyucu maske takılmasını tavsiye eden Alman uzmanlar, böylelikle virüsü bulaştırma riskinin azalacağını belirtiyor.

29.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:44
Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli

Koruyucu maske takılmasını tavsiye eden Alman uzmanlar, böylelikle virüsü bulaştırma riskinin azalacağını belirtiyor. Drosten virüsü taşıyan ama belirti göstermeyenlerin virüsü bulaştırma riski taşıdığına işaret ediyor.Alman uzmanlar koruyucu maskenin, takan kişi için pek koruma sağlamadığını, ancak eğer virüs taşıyorsa diğer insanlara bulaşmasını az da olsa engellediğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, hastanelerde ve muayanehanelerde malzeme sıkıntısı yaşanmaması için tıbbi amaçlara yönelik maskelerin satın alınmaması gerektiğini vurguluyor.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı Christian Drosten, konuşurken, öksürürken veya aksırırken damlacıkların etrafa saçıldığını, eğer koruyucu maske takılırsa, daha büyük damlacıkların yayılmasının engelleneceğini belirtti. Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) podcast yayınında konuşan Drosten, maske bu damlacıkları yayan "Kaynağa ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Bu nedenle de maskenin kaynakta olması gerekiyor, bu damlacıkları alan kişide değil" dedi.

Bilim insanlarının bu konuda yaptıkları çalışmalara atıfta bulunan Alman uzman, belirti göstermeyen insanların maske yoluyla virüsün diğer insanlara bulaşmasını engelleyebileceğini kaydetti. "Belirtiler ortaya çıktığında kimse süpermarkete gitmez" diyen Drosten ancak koruyucu maske takarak, "Yarın belirti gösterip göstermeyeceğini bilmediğini kabul etmiş olur" şeklinde konuştu. Alman hükümetine danışmanlık yapan Drosten, kamusal alanda koruyucu maske takmayı "nezaket işareti" olarak nitelendirdi. Drosten, ne kadar çok maske takarsa, durumun ne kadar ciddi olduğunun da hatırlanacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü: Diğer önlemler de unutulmamalı

Robert Koch Enstitüsü de, koruyucu ağız maskesinin virüsün diğer insanlara bulaşması riskini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Ancak Enstitü, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için gereken önlemlerin unutulmaması gerektiğini vurguluyor. Bu önlemler, sosyal mesafeyi korumak, elleri iyice yıkamak, öksürürken ve hapşırırken ağzı dirseğin iç kısmı ile kapatmak olarak sıralanıyor.

Federal Tabipler Odasından maske tavsiyesi Almanya Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt da maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Reinhardt, "Basit koruyucu maskeler edinin veya kendiniz yapın ve kamusal alanda bu maskeleri takın" dedi.

dpa/JD,ET

(c)


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı Haber
Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı Haber
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haber
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne? Haber
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haber
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Hikmet Karaman Milli Basketbolcu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 23:07:22. #1.15#
title