Alman turizmcilerin Nisan ayına kadar kaybı 4.8 milyar Euro olacak Alman Seyahat Derneğinin (DRV) korona virüsünün yayılmasıyla birlikte turizm sektörünün kaybının Mart ve Nisan aylarındaki 4.8 milyar euro olacağını açıkladı.

Alman Seyahat Derneğinin (DRV) korona virüsünün yayılmasıyla birlikte turizm sektörünün kaybının Mart ve Nisan aylarındaki 4.8 milyar euro olacağını açıkladı.

Alman Seyahat Derneği Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörleri ve seyahat acentelerinde yaşanan satış kaybının Nisan ayı sonuna kadar 4,8 milyar eurodan fazla olacağını ve krizin devam etmesi halinde sektörün ayakta kalabilmesi için finansal desteğe ihtiyaç duyulacağını belirtti. Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte birçok seyahatin iptal edildiği, tur operatörlerinin paralarını müşterilere geri ödemek zorunda kaldıkları ve yeni rezervasyon yapılmadığını açıklayan Alman Seyahat Derneği Başkanı Norbert Fiebig, yaşanılan sıkıntının sektörde nakit sıkıntısını meydana getirdiğini söyledi.

Başkanı Norbert Fiebig, "Şimdi seyahat endüstrisi için koruyucu bir kalkan gerekiyor. Hükümetin bu kayıp satışları sübvansiyonlarla telafi etmeleri gerekiyor. Alternatif olarak, müşteriler şimdilik ödenen seyahat fiyatlarının nakit ödemesinden feragat edebilir ve bunun yerine organizatörden bir devlet garantisi de dahil olmak üzere seyahat kredisi alabilirler. Bu daha sonra ilgili seyahat acentesinde durum tekrar normale döndüğünde daha sonraki bir zamanda kullanılabilir" dedi. Fiebig, bu gibi alternatiflerin hayata geçirilmesi gerektiğini ve bunun için de hükümetten destek beklediklerini duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İHA