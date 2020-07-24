Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri,...

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi

Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri, Kaleiçi'nde bulunan bir restoranda bir araya geldi. Antalya'da kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyleyen operatörler, ülkelerine döndüklerinde müşterilerini tatil için Antalya'ya yönlendireceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini Antalya'da ağırlıyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılıyor. Almanya'nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya'nın farklı kentlerinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak.

Dün başlayan tanıtım çalışmaları, bugün de Kaleiçi'nde devam etti. Tarihi Kaleiçi'nde sertifikasını alan bir restoranda düzenlenen yemek programına, yaklaşık 40 Alman tur operatörü yer aldı. Burada operatörlere TGA temsilcileri de eşlik etti. Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan TGA temsilcileri, operatörlere kent hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Kendimi güvende hissediyorum"

Türkiye'ye gelmeden önce tedirgin olduğunu belirten Freiland Michaela, "Hem de baya bir tedirgindim. Burayı gördükten sonra çok emin oldum. Kendimi güvende hissediyorum ve müşterilerimin de oldukça güvende olacağını biliyorum" dedi.

"Müşterilerimi buraya yönlendireceğim"

Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden İva Rose, "Türkiye'de uygulanan standartları çok pozitif bir düşünceyle takip ediyorum. Kendimi burada gerçekten güvende hissediyorum. Kesinlikle müşterilerimi buraya yönlendireceğim. Eminim ki, müşterilerim burayı gördükten sonra tedirginliklerini çok kolay yok edebilecek" diye konuştu.

"Birçok tatilciyi buraya göndereceğiz"

Bir diğer Alman tur operatörü Detlef Gambs ise daha önce birçok kez Antalya'ya geldiğini, bu sefer ki gelişinde de çok hoş karşılandığını söyledi. Korona virüs önlemlerinin alınmasıyla birlikte, Antalya'nın güvenli bir bölge olduğunun altını çizen Gambs, "Ben korona döneminde ilk kez bu tarz önlemlerin alındığı bir bölgeye geliyorum. Burada nereye gidersek gidelim havalimanı, oteller, golf sahaları, restoranlar alınan önlemler çok yeterli. Elbette müşterilerime burayı tekrardan tavsiye edeceğim. Özellikle Türkiye'de tatili geçirmek isteyen Alman turistler şuanda beklemede. Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırmasıyla birlikte birçok tatilciyi buraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından tekne turuna geçildi.

Kaynak: İHA