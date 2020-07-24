Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri,...

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi
24.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:43

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi

Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi

Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri, Kaleiçi'nde bulunan bir restoranda bir araya geldi. Antalya'da kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyleyen operatörler, ülkelerine döndüklerinde müşterilerini tatil için Antalya'ya yönlendireceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini Antalya'da ağırlıyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılıyor. Almanya'nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya'nın farklı kentlerinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak.

Dün başlayan tanıtım çalışmaları, bugün de Kaleiçi'nde devam etti. Tarihi Kaleiçi'nde sertifikasını alan bir restoranda düzenlenen yemek programına, yaklaşık 40 Alman tur operatörü yer aldı. Burada operatörlere TGA temsilcileri de eşlik etti. Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan TGA temsilcileri, operatörlere kent hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Kendimi güvende hissediyorum"

Türkiye'ye gelmeden önce tedirgin olduğunu belirten Freiland Michaela, "Hem de baya bir tedirgindim. Burayı gördükten sonra çok emin oldum. Kendimi güvende hissediyorum ve müşterilerimin de oldukça güvende olacağını biliyorum" dedi.

"Müşterilerimi buraya yönlendireceğim"

Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden İva Rose, "Türkiye'de uygulanan standartları çok pozitif bir düşünceyle takip ediyorum. Kendimi burada gerçekten güvende hissediyorum. Kesinlikle müşterilerimi buraya yönlendireceğim. Eminim ki, müşterilerim burayı gördükten sonra tedirginliklerini çok kolay yok edebilecek" diye konuştu.

"Birçok tatilciyi buraya göndereceğiz"

Bir diğer Alman tur operatörü Detlef Gambs ise daha önce birçok kez Antalya'ya geldiğini, bu sefer ki gelişinde de çok hoş karşılandığını söyledi. Korona virüs önlemlerinin alınmasıyla birlikte, Antalya'nın güvenli bir bölge olduğunun altını çizen Gambs, "Ben korona döneminde ilk kez bu tarz önlemlerin alındığı bir bölgeye geliyorum. Burada nereye gidersek gidelim havalimanı, oteller, golf sahaları, restoranlar alınan önlemler çok yeterli. Elbette müşterilerime burayı tekrardan tavsiye edeceğim. Özellikle Türkiye'de tatili geçirmek isteyen Alman turistler şuanda beklemede. Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırmasıyla birlikte birçok tatilciyi buraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından tekne turuna geçildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Dünya
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Dünya
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Öztürk Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas Koray Gençerler
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Alman turizm temsilcileri Antalya'da misafir edildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:59:31. #1.15#
title