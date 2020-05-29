Alman turizm şirketi, Türk uçak bileti şirketine ortak oldu
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Alman turizm şirketi, Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Alman turizm şirketi AERTiCKET, Türk uçak bileti satış şirketi BiletBank ile ortak oldu.

Alman turizm şirketi, Türk uçak bileti şirketine ortak oldu
29.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:25

Alman turizm şirketi AERTiCKET, Türk uçak bileti satış şirketi BiletBank ile ortak oldu.

BiletBank açıklamasına göre, hava yolu taşımacılığında dünya liderliğine oynayan Türk markalarına bir yenisi daha ekleniyor. Uçak bileti satışında Türkiye ve Avrupa liderlerini buluşturan Biletbank ve AERTiCKET ortaklığı, alanında dünyanın en büyüğü olmayı hedefliyor.

- Türk turizmine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BiletBank Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Oğuz Akdeniz, dünyanın yükselen destinasyonları arasında hep ilk sıralarında yer alan Türkiye turizmine katkı sağlayacak yüksek nitelikli bir grup olan AERTİCKET ile ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Akdeniz, "AERTiCKET ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın şirketimize olduğu gibi Türk turizmine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta global bir marka haline gelmiş bulunan THY ve İstanbul Havalimanı olmak üzere son yıllarda çok büyük bir atılım içinde olan ülkemiz hava yolu sektörü tüm dünyada dikkatle izlenmektedir. Bu yeni ortaklığın sağladığı güç ve sinerjiyle küresel bir marka olma yolunda ilerleyişimiz daha büyük bir coşkuyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Ortaklık, dünya liderliği hedefine bizi daha da yaklaştıracaktır"

Avrupa'nın en büyük B2B online hava yolu bileti satış platformlarından AERTiCKET Başkanı ve CEO'su Rainer Klee ise her zaman teknoloji odaklı ve yenilikçi bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük B2B bağımsız uçak bilet şirketi AERTiCKET ile BiletBank'ın gerçekleştirdiği bu ortaklık çok ciddi bir sinerji yaratacak ve dünya liderliği hedefine bizi daha da yaklaştıracaktır. Uzun zamandır çeşitli derecelerde görüşme halinde olan AERTiCKET ile BiletBank'ın global vizyonlarının bu denli örtüşüyor olması bu yatırımdaki en büyük motivasyonumuz oldu. Birlikte çok önemli ve heyecan verici işlere imza atacağımıza inanıyorum."

AERTiCKET'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu ABD merkezli iştiraki Picasso Travel'ın kurucusu ve azınlık ortağı Hüseyin Özyurtçu da gerçekleştirilen bu ortaklığın Biletbank'ın hava yolu bilet satışlarını önemli oranda artıracağını dile getirdi.

3 Seas Capital Partners Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev ise dünya genelinde neredeyse tüm iş aktivitelerinin durmuş olduğu olağanüstü koşullarda gerçekleştirdikleri bu ortaklık anlaşmasının ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Sürekli irtibat ve işbirliği içine olduğumuz yabancı grupların Türkiye'ye olan inancı bu zor dönemde de devam ediyor. Bu işlem ülkemize ve şirketlerimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Ayrıca, teknoloji odaklı, vizyonu kuvvetli ve dünya standartlarında iş yapan şirketlerimize ortam ve konjonktürden bağımsız olarak her zaman güçlü ortaklar bulabileceğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

3 Seas Capital Partners Yönetici Ortağı Tunç Yorgancıoğlu ise şirket alım, satım ve ortaklıkları işlemlerinin yapısı gereği Türkiye'ye uzun vadeli bakıldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Yapılan açıklamaların gösterdiği gibi önümüzdeki günlerde tüm dünyada ciddi bir nakit artışı ve bu nakitten Türkiye dahil yükselen ülkelere önemli oranlarda yatırım girişlerinin olması bekleniyor. Böylelikle hep birlikte Biletbank gibi değerli şirketlerimizin uluslararası büyüme vizyonlarına uygun yeni ortaklıklara imza atacağımıza inanıyoruz."

Öncelikli hedef bilet satışında dünya lideri olmak

Öte yandan açıklamaya göre, 3 Seas Capital Partners danışmanlığında gerçekleşen bu ortaklık, tüm dünyada turizm faaliyetlerinin kısıtlandığı olağanüstü pandemi koşullarına rağmen Türkiye'nin potansiyeline duyulan güveni gösteriyor.

Yaklaşık 1 milyar TL ciroya sahip olan ve yılda ortalama 2,5 milyon adet bilet satan Biletbank, 10'dan fazla ülkede bulunan ofis ve acenteleriyle toplam bilet satış hacminde Avrupa'da da ön sıralarda yer alıyor. Yönetimini BiletBank kurucu ortaklarının üstleneceği yeni yapılanmanın öncelikli hedefi ise bilet satışında dünya lideri olmak şeklinde belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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