Alman Turizm Profesyonelleri'nden Efes Selçuk'a tam not Efes Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın pandemi ile mücadelede başlattığı "Safe Tourism" uygulaması kapsamında Almanya'dan gelen turizm profesyonellerini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sun Express işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyon için Almanya'dan gelen seyahat acenteleri temsilcileri Efes Selçuk Belediyesi tarafından misafir edildi. İlham Veren Kent Efes Selçuk'un Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi yerlerini gezen Alman turizm sektörü profesyonelleri, Efes Selçuk'un sağlıklı tatil için gerekli önlemlerin alındığı bir destinasyon olduğu konusunda ortak karara vardılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Sunexpress Havayolu'nun Alman Touristik Aktuell Dergisi işbirliğinde Almanya'nın önde gelen turizm acenteleri 16-19 Temmuz'da "Safe Tourism" Uygulamasını çerçevesinde alınan önlemleri deneyimlemek için İzmir'deydi. İzmir'in önemli turizm destinasyonlarından Efes Selçuk'ta da incelemelerde bulunan acente temsilcileri Efes Selçuk'ta hijyenik ve sağlıklı bir tatil için gerekli önlemlerin alınmış olduğunu ve güvenli bir tatil için vatandaşlarının gönül rahatlığı Türkiye'ye gelebileceklerini belirttiler.

TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın yedi farklı şehrinden organizasyona katılan seyahat profesyonelleri,Alman yazılı ve görsel medya temsilcilerinden oluşan 49 kişilik grubun Efes Selçuk ziyareti sonunda Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin Almanya'dan gelen turizm profesyonelleri için verilen yemeğin ardındanKültür ve Turizm Bakanı YardımcısıNadir Alpaslan'a, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a , Sun Express Almanya TemsilcisiMichael Schober'e veTouristik Aktuell Dergisi'ndenMatthias Gürtler'eArtemis heykelihediye etti.

Kaynak: Bültenler