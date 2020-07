Alman turizm profesyonelleri Antalya'ya geliyor TURİZMİN Başkenti Antalya, 23-26 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz'da Antalya'da ağırlayacak. Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılacak.

SunExpress ile geçen hafta farklı bir grubu İzmir'de ağırladıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Ülkemize gelen ziyaretçilerin güven içinde bir seyahat deneyimi yaşamaları için sürecin her ayağını kapsayacak şekilde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, alınan tedbirler ve Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı sunan organizasyonu başarıyla tamamladık. Seyahat sırasında havalimanlarından transfer araçlarına, konaklama tesislerinden turizm sektörü çalışanlarına kadar her alanda hassasiyetle gerçekleştirilen uygulamalar, katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Amacımız, Türkiye'nin huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilecekleri bir destinasyon olduğunu mümkün olan en geniş kitlelere yerinde göstermek" diye konuştu.'TÜRK TURİZMİ VE ANTALYA'NIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'SunExpress CEO yardımcısı Ahmet Çalışkan, yüksek standartlarda güvenlik önlemlerinin uygulandığı emniyetli ve hijyenik bir turizm bölgesi olan Antalya'yı Alman turizm profesyonellerine tanıtmak için harekete geçtiklerini söyledi. Çalışkan, "Mevcut koşullarda Antalya'nın seyahat için en doğru adreslerden biri olduğunu göstermeyi ve merkezimiz Antalya'nın yanı sıra, bölge turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolunun SunExpress olduğunu belirten Çalışkan, "Normalleşme sürecine bağlı olarak, Türkiye'nin 1 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da ise dış hat uçuş yasağını kaldırmasıyla, merkezimiz Antalya'dan hem iç hem dış hatlarda uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu. Antalya'nın ana taşıyıcısı olarak, iç hatlarda 9, dış hatlarda ise seyahat uyarıları nedeniyle 29 kente bağlıyoruz. Ülkelerin uyguladığı seyahat yasakları kaldırıldıkça destinasyon ve sefer sayısını artıracağız. SunExpress olarak Türk turizminin ve Antalya'nın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA