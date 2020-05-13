Alman turizm devinden koronavirüs açıklaması: 8 bin kişi işten çıkarılacak Seyahat endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirilen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

Seyahat endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirilen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörü iflasa sürüklemeye devam ediyor.

Merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan ve dünyanın en büyük turizm şirketi olan Tui Group koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İngiliz-Alman sağlayıcı, 2020'nin ilk yarısında 845,8 milyon Euro zarar bildirirken, son 12 ay boyunca sadece 289,1 milyon Euro kaybetti.

SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK KRİZ

İngiliz-Alman şirket raporuna göre, "Turizm endüstrisi son on yıllarda bir takım makroekonomik şoklar atlattı, ancak COVID-19 salgını tartışmasız endüstrinin ve Tui'nin karşılaştığı en büyük kriz."dedi. Şirket yetkililerinden gelen açıklamada, "Genel maliyet tabanımızı tüm grupta kalıcı olarak % 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz.Bunun, küresel olarak işe alınmayacak veya azalmayacak potansiyel olarak 8.000 kişi üzerinde bir etkisi olacaktır." İfadeleri yer alıyor.

250 MİLYON EURO NAKİT KAYIP

Şirketin son zamanlarda maliyetleri % 70 oranında azaltmasına rağmen ayda 250 milyon Euro oranında nakit kaybettiğini söyleyen Tui'nin genel müdürü Friedrich Joussen,"Tui'yi değiştirmeliyiz.Onu daha yalın, daha hızlı ve daha az sermaye yoğun hale getirelim." Dedi.

- Almanya

Kaynak: DHA