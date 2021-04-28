Alman turistler Meke Gölü'nde kamp yaptı
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Alman turistler Meke Gölü'nde kamp yaptı

Alman turistler Meke Gölü'nde kamp yaptı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Almanya'dan yaklaşık 1 yıl ay önce dünya turu için karavanlarıyla yola çıkan 4 arkadaş ve 2 çocukları, Karapınar'a geldi.

Almanya'dan yaklaşık 1 yıl ay önce dünya turu için karavanlarıyla yola çıkan 4 arkadaş ve 2 çocukları, Karapınar'a geldi.

Her mevsim bir başka güzel olan Meke Gölü'ne misafir olan Alman Turistler, göl kenarında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

2 ay önce gedikleri Türkiye'den Mayıs ayı ortalarında ayrılacaklarını ifade eden turistler, İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi yerleri de gezeceklerini belirtti.

Almanya'da öğretmenlik yapan Miriam Beck, Meke Gölü'ne, daha önce gelen Fransız arkadaşlarının tavsiyesi ile geldiklerini belirtti.

Gölün görünümü karşısında üzüldüklerini ancak yine de mutlu olduklarını söyleyen Beck, "Meke Gölü'nde olmaktan mutluyuz. Buraya umutla geldik ama maalesef gölde su yok. Nedenini bilmiyoruz. Sadece kurak bir yer görüyoruz. Bu üzüntü verici bir durum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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