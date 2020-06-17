Alman turistler aylar sonra ilk kez Mallorca'ya uçtu
Alman turistleri taşıyan uçak, koronavirüs salgınının ortaya çıkışından aylar sonra ilk kez İspanya'ya bağlı Balear Adaları'na gitmek üzere havalandı.
17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:30
Alman turistleri taşıyan uçak, koronavirüs salgınının ortaya çıkışından aylar sonra ilk kez İspanya'ya bağlı Balear Adaları'na gitmek üzere havalandı. İlk uçuş, Almanya'nın Düsseldorf kentinden hareketle Palma de Mallorca kentine yapıldı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com