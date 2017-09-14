Alman Turistin Şüpheli Ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 39 yaşındaki Alman turist, otel odasında ölü bulundu.



Alanya'nın Damlataş Mahallesi'nde bir otele tatile gelen Alman uyruklu Dominik Alfred Alexander (39), bir odaya yerleşti. Sabah saatlerinde bir temizlik görevlisi, temizlik için odaya girdiğinde Alexander'in yerde hareketsiz yattığını görerek durumu otel yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alexander'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alman turistin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA