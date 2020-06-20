Alman turist otel odasının balkonundan atlayarak, intihar etti
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Alman turist otel odasının balkonundan atlayarak, intihar etti

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Saim Kenges (82), kaldığı otel odasının balkonundan atlayarak, intihar etti.

Alman turist otel odasının balkonundan atlayarak, intihar etti
20.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:16

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Saim Kenges (82), kaldığı otel odasının balkonundan atlayarak, intihar etti.

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 639 Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Alman Saim Kenges, 9 Haziran günü tatil için Antalya'ya gelip, otele yerleşti. İddiaya göre son günlerde dışarı çıkmayan Kenges, bu sabah odasının balkonunun korkuluklarına çıktı. Durumu fark eden görevliler, yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Korkuluklardan kendini boşluğa bırakan Kenges, beton zemine düşerek, hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kenges'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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