Alman turist otel odasında ölü bulundu
Haberler » Güncel » Alman turist otel odasında ölü bulundu - Haber

Alman turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Bernd Houser (57), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

03.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:36
Alman turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Bernd Houser (57), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Kundu'daki bir otele, Almanya'dan tatil için gelip yerleşen Bernd Houser'i, bugün saat 14.00 sıralarında odasına temizlik için giren kat görevlisi, hareketsiz yatarken buldu. Hemen durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de polis ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Otele gelen sağlık görevlileri, Bernd Houser'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.Houser'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler