Alman turist otel odasında ölü bulundu

03.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:36

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Bernd Houser (57), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Kundu'daki bir otele, Almanya'dan tatil için gelip yerleşen Bernd Houser'i, bugün saat 14.00 sıralarında odasına temizlik için giren kat görevlisi, hareketsiz yatarken buldu. Hemen durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de polis ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Otele gelen sağlık görevlileri, Bernd Houser'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.Houser'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA