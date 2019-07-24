Alman turist havuzda boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist kaldığı otelin havuzunda boğuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist kaldığı otelin havuzunda boğuldu.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Egbert Erdmann (60), havuza girdi. Bir süre sonra Erdmann'ın havuzda hareketsiz kaldığını fark eden tatilciler, otel yetkililerine haber verdi.
Sudan çıkartılan turist, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi.
Erdmann'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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