19.08.2019 17:48

Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla evinde ölü bulundu

"Türkiye her şey için teşekkür ederim" yazılı not bıraktı

'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde "Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel" ve "Türkiye her şey için teşekkür ederim" yazılı notla ölü bulunan Alman turistin komşuları olanlara inanamıyor. Komşusu Lale İç, "Annesi ölmüş bir ay önce o yüzden biraz depresyona girdiği söyleniyordu. Kendisinden böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık" dedi.

Alanya'da yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Alman'ın evinde "Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel" ve "Türkiye her şey için teşekkür ederim" yazılı not bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak üzerindeki Yosun1 Apartmanı'nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Alman turistin evine girdi. İçeri giren polis ekipleri evin banyosunda Uwe Szramek'i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Szramek'in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesiyle intihar ettiği şüphesi

Banyoda mangal yakarak karbonmonoksit zehirlenmesiyle intihar ettiği şüphesi üzerine durulan Alman turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel"

Evde yapılan aramalarda ise Türkçe "Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim" ile "Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum" yazılı 2 not bulundu.

Öte yandan, Szramek'in annesinin yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"Komşumuzun yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü söylediler"

Alman turistin evinden kötü kokuların geldiğini aktaran üst kat komşusu Lale İç, bunun üzerine polise haber verdiklerini söyledi. İç, "Aşağıdaki komşumuzun evinden 3 gündür kötü kokular geliyordu. Bunun üzerine polise haber verdik. Daha sonra gelen polisler kapıyı açarak içeri girdi. Komşumuzun cesedi banyoda bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü falan söylediler" dedi.

"Böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık"

Szramek'in böyle bir şey yapacağını ummadıklarını ifade eden İç, şunları söyledi:

"Komşumuz çok iyiydi ve kimseye zararı yoktu. Alman vatandaşıydı ve tek başına yaşıyordu. Kendi başına yaşıyordu, zararsız bir insandı ama annesi ölmüş bir ay önce o yüzden biraz depresyona girdiğini söyleniyordu. Kendisinden böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık" diye konuştu.

Kaynak: İHA