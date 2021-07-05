Alman turist: Başka ülkelere kısıtlamaları hafifletirken Türkiye'yi dışlamayın yoksa ülke çöker
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Alman turist: Başka ülkelere kısıtlamaları hafifletirken Türkiye'yi dışlamayın yoksa ülke çöker

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı.

Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı. 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düştü ve gelirler yaklaşık 12 milyar dolara geriledi. Bu sezon yabancı turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Peki, Antalya ve Bodrum'da son durum ne?

Alman turist: Başka ülkelere kısıtlamaları hafifletirken Türkiye'yi dışlamayın yoksa ülke çöker

Kaynak: DailyMotion.com

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