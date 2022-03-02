Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı - Haberler

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Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı

Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın Alman teknik direktörü Daniel Farke görevini bıraktı.

Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın Alman teknik direktörü Daniel Farke görevini bıraktı.

Krasnodar Kulübü, Farke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Takımın başına 13 Ocak'ta geçen Farke, sezonun ikinci devresi geçen hafta başlayan Rusya'da maça çıkamadan kulüpten ayrılmış oldu.

Daha önce Alman teknik direktör Markus Gisdol de Lokomotiv Moskova'daki görevinden istifa etmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Daniel Farke, Krasnodar, Alman, Rusya, Spor, Haberler

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