Berlin'de tekne turu operatörleri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

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Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 3. dalgası sebebiyle getirilen sıkı kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de tekne turu operatörleri teknelerle turlayarak hükümete "hijyenik tur konsepti" kapsamında yolcu alma izni çağrısı yaptı.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 3. dalgası sebebiyle getirilen sıkı kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de tekne turu operatörleri teknelerle turlayarak hükümete "hijyenik tur konsepti" kapsamında yolcu alma izni çağrısı yaptı.

Başkent Berlin'de Başbakanlık binasının yanından geçen Spree Nehri'nde teknelerini yüzdüren tekne sahipleri ve çalışanları Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve kapalı kalma koşulların devam etmesi halinde iflasların kaçınılmaz olacağını belirtti.

Alman hükümeti tarafından kendilerine yolcu alarak turlara başlama tarihi verilmesini isteyen tur operatörleri, "kamu yardımı" çağrısında bulundu.

Gösteri turunda, gemilere "Berlin Nostaljiyi yaşamaya devam etmeli", "Tekne turu operatörlerini kurtarın!", "Teknede temiz hava toplu taşıma araçlarına göre daha iyi!," şeklinde pankartlar asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş