Alman Taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşen Mesut Özil'le İlkay Gündoğan'ı Islıkladı

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ardından ülkede linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Avusturya maçında topla buluştukları anlarda Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.

MÜLLER SAHİP ÇIKTI: MESELE KAPANDI

Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Thomas Müller ise, "Kampın ilk günlerinde konuyu ele aldık. Kesinlikle arkalarında duruyoruz. Onlar bizim için önemli oyuncular. Mesele şu anda kapanmış durumda" dedi.