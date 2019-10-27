Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde liderlik yarışı

27.10.2019 00:02

Alman Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) genel başkan adayları ilk turda yeterli çoğunluğu elde edemedi.



SPD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ekim'de başlayan ve bugün sona eren seçimlere 425 bin 630 parti üyesinden 226 bin 775'i katıldı. Üyeler, internet üzerinden ve mektupla oy kullandı.



Aralık ayında yapılacak kurultaydan sonra "eş genel başkanlık" modeline geçmeye karar veren SPD'nin genel başkanlığı için 12 aday yarıştı.



Seçimlerin ilk turunda, eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yüzde 22,68 oranla en fazla oyu aldı.

Federal Meclis Milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans da yüzde 21,04 oranında oyla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlara göre, 19-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ikinci turda Scholz ve Geywitz ikilisi, Esken ve Walter-Borjans ikilisine karşı yarışacak.

SPD, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile kurduğu koalisyonla hükümette yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ve Geywitz koalisyon hükümetinin devam etmesini isterken, özellikle parti içindeki sol kanadın desteğini alan Walter-Borjans ve Esken ikilisi SPD'nin koalisyonda kalmasına sıcak bakmıyor.

Bundan dolayı aralık ayında yapılacak genel kurulda, SPD'nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmalar yaşanması bekleniyor.

SPD'nin mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oranında oy kaybetmesinin ardından Genel Başkan Andrea Nahles görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA