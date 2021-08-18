Alman siyasetçilerden Afganistan konusunda Almanya hükümetine eleştiri
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Alman siyasetçilerden Afganistan konusunda Almanya hükümetine eleştiri

Alman siyasetçilerden Afganistan konusunda Almanya hükümetine eleştiri
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman siyasetçiler, Afganistan'a ilişkin izlenen politika konusunda Alman hükümetini eleştirdi.

Alman siyasetçiler, Afganistan'a ilişkin izlenen politika konusunda Alman hükümetini eleştirdi.

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinden Amerikalıları arkadan takip etmek yerine kendi kararlarını vermesini istedi.

Röttgen, ABD'nin Afganistan'dan yanlış geri çekilme kararının felaket sonuçlarını hafifletmek için seçeneklerin neler olduğunu Alman hükümetinin vaktinde Avrupalı ortaklarla daha önce düşünmesi gerektiğini ifade etti.

İngilizlerin, Afganistan konusunda diğer Avrupalıları daha fazlasını yapmaya teşvik ettiğini belirten Röttgen, "Ancak biz bir şey yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Röttgen Berlin'de yaptığı açıklamada da Afganistan'da Batı ülkelerinin başarısızlığına işaret ederek "Bu bir insanlık dramı ve bir felaket, bu siyasi bir felaket. Batı'nın ahlaki bir başarısızlığı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarısızlığın jeostratejik etkilerinin henüz net olmadığını vurgulayan Röttgen, Almanya'nın, vatandaşlarını ve Afgan yerel personelini tahliye etmek için artık Taliban'a bağımlı olduğunu kaydetti.

Batı ülkelerinin, Taliban'a karşı baskı yapacak bir aracı bulunmadığını aktaran Röttgen, "Ülkede artık Taliban iktidarda. Orada olan her şey, Taliban buna tahammül ettiği için oluyor." diye konuştu.

Yeşiller Partisi Milletvekili Jürgen Trittin de Afganistan'da Alman hükümetinin toplu bir başarısızlık sergilediğini belirterek "(Almanya Başbakanı Angela) Merkel, en iyi yaptığı şeyi yaptı; hiçbir şey. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mültecilere karşı durmaya insanların hayatından daha fazla ağırlık verdi. (Dışişleri Bakanı) Heiko Maas da bunun için raporlar verdi. Afganistan'daki durumu olduğundan güzel göstermekle ilgili." dedi.

Alman istihbarat servisi BND'yi de eleştiren Trittin, "Elbette hiçbir şey bilmeyen, her zamanki gibi BND oldu. Ama bu artık kimseyi şaşırtmıyor." diye konuştu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Bijan Djir-Sarai de partisinin uzun zamandan beri Alman askerlerinin Afganistan'dan çıkış stratejisi oluşturulmasını talep ettiğini anımsatarak, "Bugüne hazırlanmak için yeterince zaman vardı. Federal hükümet bunu yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Djir-Sarai, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Federal Meclis Dışişleri Komisyonunda önemli sorulara cevap vermediğini belirterek, Maas'ın örneğin "Kabil'in düşmeyeceğine ilişkin yanlış değerlendirmenin nasıl ortaya çıktığını" açıklayamadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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