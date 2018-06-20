Alman Siyasetçi Twitter'dan Trump'ı Bombaladı: Suç Konusunda Gerçek Bir Uzman

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Alman sosyal demokrat siyasetçi Martin Schulz, attığı tweet ile olay oldu. Geçmişte Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) de başbakan adayı olan Schulz, ABD Başkanı Donal Trump hakkında sert sözler sarf etti.

"SUÇ UZMANI"

Schulz, "Donald Trump suç istatistiklerinde gerçek bir uzman. Cinsel içerikli film yıldızı konusunda sessiz, Rusya ile yasa dışı temaslar, tutuklanmış kampanya yöneticisi" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN CEVABI BEKLENİYOR

Schulz'un yazdıkları sosyal medyada oldukça ses getirirken hakkında konuşan herkes cevap vermesiyle bilinen Trump'ın bu konuda ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.