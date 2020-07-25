Alman seyahat acente temsilcileri, Perge ve sertifika alan oteli gezdi
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Alman seyahat acente temsilcileri, Perge ve sertifika alan oteli gezdi

Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcileri, Antalya'da Perge Antik Kenti ile Güvenlik Turizm Sertifikası alan oteli gezdi.

25.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:21

Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcileri, Antalya'da Perge Antik Kenti ile Güvenlik Turizm Sertifikası alan oteli gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya gelen Alman heyet, bugün de Antalya'da incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Perge Antik Kenti'ni gezen heyet, burada antik kent ile ilgili rehberlerden bilgi aldı.

Daha sonra sertifika alan otelde incelemelerde bulunan heyet, otelin girişi, lobi, odalar, restoranlar, havuz, sahil bantlarını gezdi. Otel yönetiminden sağlıklı ve güvenli tatil için alınan önlemleri dinleyen heyet, uygulamaları yerinde gördü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Alman seyahat acente temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Alman seyahat acente temsilcileri, Perge ve sertifika alan oteli gezdi

Kaynak: AA

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