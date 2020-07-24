Alman seyahat acente temsilcileri, Antalya'da ağırlanıyor
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Alman seyahat acente temsilcileri, Antalya'da ağırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri incelemek için Antalya'da bulunan Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcileri ile buluştu.

24.07.2020 23:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:32

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri incelemek için Antalya'da bulunan Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcileri ile buluştu.

Alman turizm acente temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya geldi.

Sabah saatlerinde golf sahalarını gezen temsilciler, akşam ise Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı.

Yemekte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yer aldı.

Alman heyet, yarın Antalya'da Perge Antik Kenti'ni ziyaret edecek, Concorde ile Land of Legends otellerinde incelemelerde bulunacak.

Alman seyahat acente temsilcileri, Antalya'da ağırlanıyor

Kaynak: AA

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