Alman Sevgilisini Dükkanın Temeline Gömen Zanlının Yargılanmasına Başlandı

2016 yılında öldürdüğü Alman sevgilisi Rita Darı Winkler'i (39) varil içerisine koyarak boş bir dükkanın temeline gömen ve üzerine beton döken zanlı, İnterpol tarafından Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye gönderilmişti. Şahsın duruşması Yalova Adliyesinde telekonferans sistemi ile yapılmaya başlandı.



Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının Nisan ayında sevgilisi A.K.S ile buluşmak üzere İstanbul'a gelen Rita Darı Winkler, bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine çalışmalara başlayan İstanbul polisi kadının cesedini Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere mevkisine boş bir dükkanın temeline gömülerek üstüne beton dökülmüş şekilde buldu. Olayı derinleştiren ekipler cinayetin Yalova'nın Çınarcık ilçesinde işlendiği, ardından cesedin Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere mevkisine götürülerek gömüldüğünü tespit etti. Cinayetin şüphelisi A.K.S ise yurt dışına kaçmıştı. İnterpol tarafından aranan şahıs Almanya'da bir hastanede tedavi olduğu anda yakalandı. Alman polisi tarafından Türkiye'ye teslim edilen A.K.S, suça yardım ve yataklık ettiği iddiası ile tutuklu bulunan kardeşi H.M.S'nin yattığı Darıca Kapalı Cezaevine kondu.



Sanıkların ilk duruşması ise Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Güvenlik gerekçesi ile sanıklar A.K.S ve H.M.S davaya telekonferans sistemi ile katıldılar. Cinayetin 1 numaralı zanlısı durumundaki A.K.S, vekil tayin edildikten sonra savunma yapacağını dile getirerek savunma yapmadı. Öte yandan, olaya yardım ettiği iddiası ile 17 aydır tutuklu bulunan H.M.S ise olayda kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını dile getirdi. H.M.S savunmasında, "17 aydır cezaevindeyim. Ben suçsuz yere buradayım. Bu durumdan eşim ve çocuklarım da mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti sanık A.K.S'nin savunmasını yapmaması nedeniyle davayı 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 15.00'e ertelerken, şahısların kaçma tehlikesinin bulunması dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - YALOVA