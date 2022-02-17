Alman sendika yüksek fiyatlar nedeniyle enerji çekleri talep ediyor

Alman Maden Kimya Enerji İşleri Sendikası (IG-BCE), yüksek enerji fiyatları nedeniyle enerji çekleriyle kapsamlı bir önlem paketi çağrısında bulundu.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklamalarda bulunan IG-BCE Başkanı Michael Vassiliadis, Almanya'da gaz, elektrik ve petrol fiyatlarındaki keskin artışların kısa vadeli bir olay olmadığını ve düşük ve orta gelirli insanlar için büyük bir sorun haline geldiğini belirtti.

Vassiliadis, "Aylardır politikacılardan bu fiyatlara karşı önlemler talep ediyoruz fakat çok az şey yapıldı." diyerek, yüksek enerji fiyatları nedeniyle enerji çekleriyle kapsamlı bir önlem paketi çağrısında bulundu.

Enerji çeklerinin düşük gelirli hanelere fayda sağladığı ifade eden Vassiliadis, çekleri, hızlı, etkili ve sosyal olarak dengeli bir çözüm olarak nitelendirdi.

IG-BCE Başkanı Michael Vassiliadis, "Enerjide fiyat gelişimi, ortalama gelirli insanların bile hane bütçelerinde büyük delikler açan oranlara çoktan ulaştı. İhtiyacımız olan şey toplum için bir yardım paketi." dedi.

Bir kerelik enerji çeklerinin tek kişilik bir hane için 150 avro ve iki kişilik bir hane için 250 avro olmasını isteyen IG-BCE, bunun yanında aynı evde yaşayan her ek kişi için ek 50 avro enerji yardımı önerdi.

IG-BCE hesaplamalarına göre söz konusu çekler, 60 metrekarelik bir dairede iki kişilik bir hane için bu yıl beklenen ek maliyetlerin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak.

IG BCE, artan yakıt fiyatları göz önüne alınarak, işe gidiş geliş masrafının vergiden düşürülmesine yönelik rakamda da artış talep ediyor.

Sendika, söz konusu harcamaların vergiden düşürülmesine yönelik rakamın 2022 vergi yılı için kilometre başına 40 cente yükseltilmesini önerdi. Şu anda vergiden düşme 20. kilometreye kadar kilometre başına 30 cent ve 21. kilometreden itibaren kilometre başına 35 cent olarak uygulanıyor.

Öte yandan, Alman hükümeti şu anda, halihazırda kararlaştırılmış olan ısıtma maliyeti yardımlarına ek olarak, aynı zamanda acil çocuk yardımı, elektrik faturasındaki EEG vergisinin mümkün olan en hızlı şekilde kaldırılması, ısıtma maliyetleri için karbon vergisinin kiracılar ve ev sahipleri arasında paylaşılması gibi bir yardım paketi üzerinde çalışıyor.

Almanya'da toptan elektrik fiyatları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Almanya'da spot piyasada elektrik fiyatları, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artışla son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre, 2020'de 30 avro olan megavatsaat başına elektrik toptan satış fiyatı geçen yıl ortalama 97 avroya yükseldi.

Ülkede, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 223 artarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan spot piyasada elektrik fiyatının, haziran-aralık döneminde keskin bir artış göstermesi dikkati çekti.

Haziran 2021'de 74,08 olan megavatsaat başına ortalama elektrik toptan satış fiyatı, Aralık 2021'de 221 avroya, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı 20-26 Aralık haftasında da 293 avroya kadar çıktı.

Elektriği satın almak için toptan fiyat ödeyen enerji şirketleri, daha sonra tüketicilere satıyor. Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğu için değişimler gelecekteki fiyat eğilimlerine yönelik gösterge niteliği taşıyor.