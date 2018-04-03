Alman Seçmenler En Çok Bu Bakanları Tanıyor

Almanya'da uzun süren görüşmelerin ardından kurulan koalisyon hükümeti yaklaşık 20 gündür görevinin başında. Başbakan Angela Merkel ile kardeş parti CSU ve SPD arasında geçen görüşmelerin ardından yeni kabine de işbaşı yaptı. Forsa Enstitüsü'nün RTL kanalı için kabineyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, Alman seçmenler yeni bakanları tanımıyor. Seçmenler arasında en kötü sonuç ise 18-29 yaş grubunda. Bu yaş grubunun yüzde 62'si bir bakan ismini bile bilmiyor. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 42'si bir bakan ismini bile bilmezken, bakanları tanıyanların büyük çoğunluğu 60 yaş üzeri seçmenler.

EN ÇOK TANINAN BAKAN SEEHOFER

Bakanlar arasında en çok tanınanı, İçişleri Bakanı Horst Seehofer. Daha önce Bavyera Eyalet Başbakanı olan ve "İslam Almanya'ya ait değildir" tartışmasıyla haftalardır Alman kamuoyunu meşgul eden Seehofer'i tanıyanların oranı yüzde 36. Seehofer'i yüzde 33'lük oranla daha önce Hamburg Eyalet Başbakanı olan şimdiki Maliye Bakanı Olaf Scholz izliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 24'le CDU'lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen var. Bir önceki hükümette Adalet Bakanlığı yapan şimdiki Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı da seçmenlerin yüzde 23'ü tanıyor.

Almanya'da en az tanınan bakanlar ise yüzde 1'le yeni Eğitim Bakanı Anja Karliczek (CDU) ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun (CDU) oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'i (CSU) tanıyanların oranı yüzde 2, Çalışma Bakanı Hubertus Heil'i (SPD) tanıyanların oranı ise yüzde 3.