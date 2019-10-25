Alman Savunma Bakanı: Türkiye, NATO'ya sunulan uluslararası güvenli bölge planını destekledi

Alman Savunma Bakanı: Türkiye, NATO'ya sunulan uluslararası güvenli bölge planını destekledi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'ya sunduğu Suriye’de oluşturulacak uluslararası güvenli bölge planını Türkiye'nin desteklediğini söyledi

25.10.2019 07:44
Alman Savunma Bakanı: Türkiye, NATO'ya sunulan uluslararası güvenli bölge planını destekledi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak uluslararası güvenli bölge planını NATO'ya sundu. Türkiye ve ABD'nin de söz konusu planı desteklediğini belirtti.


Alman Bakan Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulması önerisine Birleşmiş Milletler'in de dahil edilmesi teklif edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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