Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'
Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.
24.10.2019 14:18
Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.
Kaynak: Euronews.com