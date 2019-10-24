Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.

24.10.2019 14:18

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et