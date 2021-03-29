Alman savaş gemilerinin Rus navigasyonu kullandığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alman savaş gemilerinin Rus navigasyonu kullandığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Alman savaş gemilerinin Rus navigasyonu kullandığı iddia edildi

Alman savaş gemileri ve denizaltılarında, Rus Transas şirketinin navigasyon sistemlerinin kullanıldığı iddia edildi.

Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı
Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı

Alman savaş gemileri ve denizaltılarında, Rus Transas şirketinin navigasyon sistemlerinin kullanıldığı iddia edildi.

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Baltık denizindeki Alman denizaltı ve savaş gemilerinde Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıldığı ve bu sistemlerin askeri standartlara uymadığı belirtildi.

Alman donanmasından bir yetkili, verilerin, Rusya tarafından çalınması konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

Almanya'nın 2005'ten bu yana Transas adlı Rus şirketinin geliştirdiği navigasyon cihazlarını kullandığı ve bu sistemin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor.

Türk Büyükelçi'den tepki

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Almanya'daki bazı yorumcuların, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri kullanmasına karşı çıkmalarını eleştirdi.

Aydın, "Alman denizaltılar Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıyormuş. Rus sistemlerinin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor. Dileriz Almanya, müttefiklerin yaptırım ve tehditlerine maruz kalmaz. S-400 konusunda ahkam kesen Alman yorumcular ne yazarlar acaba?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alman savaş gemilerinin Rus navigasyonu kullandığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:23:30. #1.16#
title