Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor
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Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor.

Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor
14.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:07

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor.

Almanya'da 2005'ten beri iktidarda olan Başbakan Angela Merkel siyasete nokta koymaya hazırlanıyor. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı. 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlayan komite, seçimi pandemiden dolayı tek güne indirdi.Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

BİR DAHA ADAY OLMAYACAK

Başbakan Merkel 2005'ten beri iktidarda yer alırken, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.


Kaynak: DHA

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