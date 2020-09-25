Alman sanayisinde yaklaşık iki yılın en yüksek ihracat beklentisi
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Alman sanayisinde yaklaşık iki yılın en yüksek ihracat beklentisi

25.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:10
Alman sanayisinde yaklaşık iki yılın en yüksek ihracat beklentisi

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artışa rağmen eylülde 4,9 puan artarak yaklaşık son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artışa rağmen eylülde 4,9 puan artarak yaklaşık son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için eylül ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın ağustos ayında 5,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, eylül ayında da yükselişini devam ettirerek 10,4 puana çıktı. Ifo, bunun Ekim 2018'den sonraki en yüksek değer olduğunu belirtti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında ihracata yönelik beklentinin toparlanmaya devam ettiğini belirterek, Almanya'nın önemli ticaret ortaklarındaki sanayi üretimindeki toparlanmanın Alman sanayicilerinin ihracatını olumlu etkilediğini ifade etti.

Kimya sektöründe daha fazla şirketin yılın dördüncü çeyreğinde ihracat beklentisinin arttığını belirten Fuest, " Elektrik ekipmanları üretim ve otomotiv sektöründe de durum aynı. Bu sektörlerde daha fazla şirket ihracatın artacağını bekliyor. Makine mühendisliği sektöründe şirketler biraz temkinli duruş sergiliyor ve şimdilik ihracatta büyük bir sıçrama beklenmiyor. Bununla birlikte, giyim, deri eşya ve ayakkabı üreticileri ihracatta önemli kayıplar bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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