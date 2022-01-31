Alman sanayicilerin uluslararası standardizasyonda Çin endişesi

Alman sanayisinin uluslararası standardizasyondaki avantajını Çin'e kaybetmekten korktuğu bildirildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) bir raporuna dayandırdığı haberine göre, özellikle geleceğin teknolojilerinin standardizasyonu söz konusu olduğunda, Avrupa, Çin'in gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Çin, Uluslararası Standartlar Örgütü'nde (ISO) teknik çalışmalarını artırarak bilgi ve sanayi teknolojilerinde standartların belirlenmesinde ağırlığını genişletiyor. Örgütte, Almanya 732 komitede klasik makine mühendisliği alanlarında baskınken, Çin'in 732 komitede yazılım ve yapay zeka alanlarında güçlü bir konuma sahip olması dikkati çekiyor.

Pekin'in stratejik olarak hareket edip uluslararası standardizasyonda kendi rolünü pekiştirirken, Avrupalıların zor durumda kaldığı belirtiliyor. BDI'ın raporuna göre, Almanya, Çin'in gerisinde kalmamak için Avrupa'da iş birliğine ihtiyaç duyuyor.

Raporda, "Yapay zeka için Alman standardizasyon yol haritası aynı zamanda Avrupa düzeyinde yenilikçi standardizasyon projelerinin tanımlanması için bir plan görevi görmelidir." ifadesine yer verildi.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman sanayisi Çin'den gelen devlet destekli, ulusal teknoloji standartlarının uluslararası yayılması hedefini büyük bir endişeyle izliyor." ifadesini kullandı.

Russwurm, AB'nin Çin'in İpek Yolu Projesi kapsamında Çin standartlarının yayılmasına nasıl karşı koyacağına dair somut önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bunun yanında "Uluslararası standartların geliştirilmesinde Avrupa-Çin iş birliğine daha fazla yatırım yapmak mantıklı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Çin, Mart 2020'de "Milli Standardizasyon Çalışmaları 2020" adında bir belge yayınlayarak, "Çin 2035 Standartları" hedeflerine yönelik önemli hazırlıklar yapmıştı

Çalışmada, dijital ekonominin en temel alanları, entegre devreler, sanal gerçeklik, akıllı sağlık ve emeklilik, 5G temel bileşenleri, blok zinciri, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, büyük veri, yapay zeka ve akıllı şehirlere odaklanılması dikkati çekmişti.

Bu arada, Avrupa Komisyonu çarşamba günü AB için bir standardizasyon stratejisi açıklamayı planlıyor. Analistler, şimdiye kadar konunun siyasi olarak pek ele alınmadığını vurgularken, standardizasyonun öncelikle şirketler ve standardizasyon organizasyonlarının meselesi olarak görüldüğünü belirtiyor.