Alman sanayiciler, elektrik ve gaz fiyatları yükünün daha da artmasını bekliyor

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Alman şirketlerin elektrik ve gaz fiyatlarının yükünün daha da artmasını beklediğini belirterek, "Durum o kadar ciddi ki çeşitli sektörlerden ülkeye bağlı orta ölçekli şirketler bile yurt dışına taşınmayı düşünmek zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

BDI tarafından orta ölçekli sanayi şirketlerinin enerji maliyetlerine ilişkin anket yapıldı.

Ankete göre, Almanya'da orta ölçekli sanayi şirketleri, yüksek elektrik ve gaz fiyatları yükünün daha da artmasını bekliyor.

BDI Başkanı Russwurm, anket raporuna ilişkin değerlendirmesinde, artan elektrik ve gaz fiyatlarının ekonomiyi baskılamakla tehdit ettiğini belirtti.

Elektrik ve gaz fiyatları artışında yolun sonuna henüz ulaşılmadığını aktaran Russwurm, "BDI, fiyatlardaki hızlı artışın Almanya'daki üretimi giderek daha fazla etkileyeceğinden korkuyor. Durum o kadar ciddi ki çeşitli sektörlerden ülkeye bağlı orta ölçekli şirketler bile yurt dışına taşınmayı düşünmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artışların 1970'lerdeki petrol krizinden beri en yüksek seviyede olduğuna işaret eden Russwurm, siyasilere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Russwurm, Almanya'da Yenilenebilir Enerji Yasası kapsamında tüketicilerden kesilen verginin kaldırılmasının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu ancak bunun uzun vadede sanayi sektörünü rahatlatmak için yeterli olmadığını, Alman hükümetinin şebeke ücreti ve diğer vergileri gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Şirketler üzerindeki enerjiye ilişkin yükün kapsamlı bir şekilde azaltılmasının hızlı ve etkili bir önlem olacağını vurgulayan Russwurm, "Daha az yük; şirketleri bürokrasiden kurtarır, planlama güvenliği oluşturur ve uluslararası karşılaştırmada Almanya'nın kalitesini artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, enerji fiyatları, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,7 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 66,7 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 119 artış kaydetti.